Артобстріл бойовиками Дзержинська кваліфікували як теракт

Обстріл бойовиками міста Дзержинськ Донецької області, під час якого загинули 3 людей, кваліфікований як теракт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Як нагадали у відомстві, сьогодні, 30 липня, близько 3-ї години бойовики терористичної організації «ДНР» розпочали масований обстріл житлових кварталів Дзержинська.

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На даний час встановлено, що внаслідок артилерійського обстрілу загинуло двоє мирних мешканців - чоловіки 1982, 1956 років народження, а також 1 військовослужбовець ЗСУ, 1989 року народження, повідомили в прокуратурі. Також поранення отримала 35-річна жінка. (Раніше ГУ МВС в Донецькій області повідомляло про 2 загиблих місцевих мешканців – УНІАН).

Крім того, у результаті обстрілів, здійснених терористами, зазнали руйнувань щонайменше 10 житлових будинків, пошкоджено газопровід, частина міста залишилась без електропостачання.

«Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області», - йдеться в повідомленні.