Обстріл Авдіївки бойовиками кваліфікували як теракт

За фактом обстрілу бойовиками Авдіївки відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією за ч. 3 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області.

"Близько 4.00 бойовики накрили вогнем житлові квартали. В результаті прямих влучень снарядів у будинки вбито бабусю, її онука, інваліда 1 групи, та чоловіка. Один із снарядів розірвався на 8 поверсі багатоповерхового будинку. Жінка 1942 народження та її онук, 1995 року народження, інвалід 1 групи, загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

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Також, у результаті прямого влучення снаряда в приватний будинок по вул. Спортивній сталося обвалення покрівлі та стіни. Під завалом загинув чоловік 1966 народження.

За словами в.о. начальника Авдіївського міськвідділу міліції Анатолія Ковальчука, є й інші руйнування. На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Авдіївського МВ. Правоохоронці задокументували всі наслідки обстрілу.