У Львові відкрили пам'ятний знак загиблим десантникам (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь керівництво області і міста, військовослужбовці, родичі воїнів, які загинули.

Освятив церемонію настоятель Львівського гарнізонного храму імені Петра і Павла отець Степан Сус.

Звертаючись до військовослужбовців, голова Львівської обласної ради Петро Колодій подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу за патріотизм, мужність і відданість, з якими вони сьогодні відвойовують українську землю. Також керівник області висловив впевненість у тому, що спільними зусиллями "ми повернемо мир у нашу державу".

Читайте такожЗа час АТО у боях загинули понад 300 десантників - ПорошенкоМіський голова Львова Андрій Садовий у свою чергу наголосив, що Львівська міська рада вважає своїм пріоритетом допомогу сім"ям і воїнам АТО.

"Кожна родина, яка живе у Львові, яка втратила годувальника, яка має важкі житлові умови, має отримати від міста помешкання. Ми почали такий будинок будувати. Кожна родина, яка має бійця, який отримав важкі поранення, отримав каліцтво, отримає від міста помешкання. Це наш священний обов`язок”, - зазначив Садовий.

Також було оголошено наказ про нагородження військовослужбовців, які загинули та нагороджені посмертно.

На пам’ятному знаку викарбувано 92 прізвища загиблих під час бойових дій в АТО десантників 80-ї окремої аеромобільної бригади.