За добу в зоні АТО загинули троє українських військових
12:32, 04 серпня 2015Війна
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Протягом доби бойовики 109 разів обстріляли позиції сил АТО, в результаті чого 3 військовослужбовців загинули, 7 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. "Вогонь ведеться з великокаліберної артилерії і мінометів, в основному розташованих в житлових кварталах окупованих міст", – сказав він.
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Він зазначив, що Росія знову застосовує відпрацьовану тактику "використання мирних жителів як живого щита для прикриття своїх військових злочинів".
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули четверо українських військовослужбовців, 15 отримали поранення.
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