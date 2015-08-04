За добу в зоні АТО загинули троє українських військових

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. "Вогонь ведеться з великокаліберної артилерії і мінометів, в основному розташованих в житлових кварталах окупованих міст", – сказав він.

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Він зазначив, що Росія знову застосовує відпрацьовану тактику "використання мирних жителів як живого щита для прикриття своїх військових злочинів".

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули четверо українських військовослужбовців, 15 отримали поранення.