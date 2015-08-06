Розвідка США озвучила причини загострення Росією ситуації на Донбасі у серпні

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

Експерти зі США назвали три фактори можливої активізації бойових дій і сильнішого, ніж зараз, протистояння.

"Один з них — настання більш спекотної погоди в серпні, що згладить логістичні і транспортні бар'єри, з якими війська стикаються взимку і навесні. Це полегшить ведення бойових дій", — наголошується у документі.

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Другий фактор, за даними приватної розвідки США, - "спори щодо конституційної реформи в Україні". За словами аналітиків, бойовики заявляють, що заходи з децентралізації, що вживаються урядом України, не відповідають Мінським угодам, а керівництво Донецької та Луганської сепаратистських республік" має намір провести вибори в жовтні та листопаді, чого Київ категорично не сприймає".

"Ще однією проблемою є невдоволення Росії санкціями, які США посилили, а європейці продовжили до кінця року. Зважаючи на зростання загрози з боку Заходу (в тому числі в зв'язку з розміщенням військ НАТО у Східній Європі — Ред.) Москва може не бачити причин для того, щоб не нагнітати конфлікт", — йдеться у звіті.