За добу в зоні АТО загинули п'ятеро військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу в результаті бойових дій 5 українських військовослужбовців загинуло, ще 6 отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО були поранені семеро українських військовослужбовців, загиблих серед військових не було.