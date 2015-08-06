За добу в зоні АТО загинули п'ятеро військовослужбовців
12:52, 06 серпня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули п'ятеро українських військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу в результаті бойових дій 5 українських військовослужбовців загинуло, ще 6 отримали поранення", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО були поранені семеро українських військовослужбовців, загиблих серед військових не було.
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