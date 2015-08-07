Бойовики з танка майже годину обстрілювали Щастя

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«На Луганщині, близько 7 ранку, майже годину злочинці з танка били по селищу Щастя», - говориться в повідомленні.

За даними прес-центру, незаконні бандформування й надалі основну вогневу активність із застосуванням забороненого озброєння зосереджували на Донецькому напрямку у темну пору доби.

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«Так, з опівночі до 6 ранку зі 120-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по наших позиціях в Опитному та Водяному. А з артилерії калібру 122 міліметри найманці били по Авдіївці, Первомайському, Опитному. О пів на першу ночі ворог з танка вів вогонь по опорному пункту сил АТО в Пісках», - наголошує прес-центр.

Крім того, близько 3 ночі найманці цілеспрямовано обстрілювали зі 122-міліметрової артилерії мирні квартали Авдіївки.

«А на Артемівському напряму, з 13 до 14 години противник зі 120-міліметрових мінометів, танків та БМП, бив по українських позиціях у населеному пункті Зайцево», - зазначає прес-центр.