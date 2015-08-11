МЗС РФ звинуватило Київ у посиленні войовничої риторики та загостренні ситуації на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС Росії.

Зокрема, в російському зовнішньополітичному відомстві продовжують стверджувати про конфлікт на південному сході України, хоча російські військовослужбовці і спонсоровані Росією бойовики окупували території на сході України - в Донецькій і Луганській областях.

«В останні дні спостерігається загострення ситуації уздовж лінії зіткнення конфліктуючих сторін на південному сході України. Повідомляється про частіші обстріли населених пунктів, руйнування, жертви і постраждалих серед мирного населення Донбасу», - заявили в МЗС РФ.

При цьому в цьому відомстві, яке надає зовнішньополітичну підтримку терористам на Донбасі, вважають, що «різко посилилася войовнича риторика Києва».

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«Відмовившись під час останнього засідання Контактної групи в Мінську (3-4 серпня) від підписання практично готового й узгодженого документа про відведення танків, артилерії до 100 мм і мінометів до 120 мм від лінії зіткнення на глибину 15 км з кожного боку, що повинно було сприяти деескалації протистояння в регіоні, українська влада, безапеляційно посилаючись на якісь погрози й провокації, почала заявляти про повернення на бойові позиції своїх важких озброєнь і артилерійських систем, виведених у тил відповідно до «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» від 12 лютого 2015 року», - заявили в МЗС РФ. При цьому російська сторона ігнорує напади російських бойовиків на позиції Збройних сил України, що призводить до щоденних втрат серед особового складу.

У МЗС РФ закликали українську сторону проявляти стриманість і не порушувати своїми безвідповідальними діями хід виконання Мінських домовленостей у сфері безпеки».

Як повідомляв УНІАН, у результаті атак російських військових і проросійських бойовиків ситуація в зоні АТО в останні дні погіршилася.