На Маріупольському напрямку ситуація погіршується, за добу сталося бойове зіткнення - штаб

На Маріупольському напрямку ситуація продовжує погіршуватися.

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«У межах сектора «М» за минулу добу спостерігається погіршення ситуації», - йдеться в повідомленні.

«Вчора противник здійснив 21 обстріл українських позицій, 152 мм артилерія застосовувалася 9 разів, 120-мм міномети використовувалися 8 разів, РСЗВ «Град» противник застосував 2 рази, стрілецьке озброєння, включаючи великокаліберні кулемети – 2 рази», - відзначає штаб.

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Бойовики обстріляли сили АТО в Миколаївці, Новогригорівці, Новотроїцькому, Чермалику, Богданівці, Старогнатівці, Гранітному, Широкиному.

Також за минулу добу сталося 1 бойове зіткнення з терористами в районі н.п. Старогнатівка, йдеться в повідомленні.

У результаті бойових дій на цьому напрямку за минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, 9 поранені.

Сьогодні після півночі противник вже здійнив 5 обстрілів українських позицій. 4 обстріли з РСЗВ «Град» було здійснено в околицях н.п. Богданівка, 1 обстріл зі 152-мм САУ в Старогнатівці.