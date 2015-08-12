Кремль звинуватив українських силовиків в обстрілах Донбасу

Як повідомили УНІАН за підсумками оперативної наради президента РФ Володимира Путіна з постійними членами російської Ради безпеки, «в ході наради обговорювалися поточні питання соціально-економічного порядку денного.

Окремо обговорювалася ситуація у зв'язку з випадками обстрілів населених пунктів Донбасу та представників місії ОБСЄ зі сторони українських силовиків». При цьому в Кремлі не повідомили, на підставі яких джерел інформації зроблені такі висновки.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, спікер Держдуми Сергій Наришкін, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, заступник секретаря Радбезу Рашид Нургалієв, постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.