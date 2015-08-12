Пушилін вважає, що жителі окупованого Донбасу можуть почати масово звертатися по паспорти РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в одному з державних російських інформагентств.

«Говорити про якісь терміни або про якісь наміри, закріплені певним документом, поки не можна. Але не відкидається і такий варіант, що буде масове звернення громадян Донецької та Луганської «народних республік до Російської Федерації щодо видачі паспортів», - сказав Пушилін, відповідаючи на питання, коли почнеться масова роздача російських паспортів.

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За його словами, молодь не може отримати паспорти України при досягненні 16 років, а люди при досягненні віку 25 або 45 років не можуть вклеїти у паспорт фотографії, що робить ці документи недійсними.

«Це серйозна проблема, але говорити про доконаний факт і конкретні дати поки не доводиться. Є низка інших варіацій, як можна виходити з цієї ситуації, але вони поки перебувають у режимі обговорення», - сказав Пушилін.

Як відомо, Росія вже випробувала такий алгоритм захоплення територій інших країн. У невизнаних утвореннях Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія після збройного конфлікту, інспірованого Кремлем, починали масово роздавати російські паспорти, після чого вводилася російська армія під виглядом «миротворців» для «захисту російських громадян».