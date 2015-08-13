Порошенко доручив представити бійця АТО до нагороди за героїзм у бою під Старогнатівкою

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

"Доручив начальнику Генштабу та міністру оборони представити Віталія Савченка до нагороди", - зазначив президент.

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За словами Порошенка, старшина Савченко у бою під Старогнатівкою "проявив неабиякий героїзм". "Наш воїн виявив ворожу диверсійну групу та разом з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади відбив напад ворога на позиції ЗСУ", - повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня, в результаті боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків і зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.