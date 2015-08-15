Опубліковано відео допиту бойовика батальйону "Сомалі"

"Затримали бойовика батальйону "Сомалі". Пішов воювати у "ДНР" за їжу і за гроші. Раніше судимий, у лавах бандформування перебував із серпня 2014 року", - написав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Аброськін також навів кілька фактів із розповіді затриманого.

Зазначається, що "у більшості наших співгромадян, які стали бойовиками, близькі виїхали на підконтрольну Україні територію".

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"У батальйонах бойовиків воюють російські найманці. Приміром, у батальйоні "Сомалі" 60% - місцеві, 40% - найманці, у тому числі з РФ. Вчать місцевих "ополченців" "радники" - так називають російських військових, які приїжджають на окуповану територію для навчання бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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"В кінці листопада минулого року після чергового навчання одна з рот батальйону "Сомалі" поїхала в Ростов за танками, які перед доставкою у Донецьк треба було розконсервувати. Там же донецькі бойовики були на учбових стрільбах. По дорозі, в районі Куйбишева, зустріли кілька Камазів, які везли танки для бойовиків в Донецьку і Луганську області", - написав керівник обласної міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовик терористичної угруповання "ДНР" розповів про своє розчарування в "службі" у рядах терористів. За словами бойовика, у "ДНР" він займався документацією в одному з "штабів".