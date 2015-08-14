Бойовики відновили інтенсивні обстріли Станиці Луганської

За добу у Луганській області поновилися інтенсивні обстріли Станиці Луганської: з 21:00 до 24:00 бойовики обстрілювали з автоматичних гранатометів, 82-мм мінометів та зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

У результаті обстрілів згоріло два будинки на вул. Лермонтова та зайнялася покрівля в будівлі на вул. Барабашова. У багатьох місцях був перебитий газопровід, але до ранку його вдалося відремонтувати. Також з’ясувалося, що через вчорашній вранішній артилерійський обстріл с. Болотеного Станично-Луганського району було поранено військового 128-ї бригади з Чернівецької області, зазначаєтсья у повідомленні.

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У той же час на блокпосту неподалік від шахти «Родіна» м. Золоте-4 було поранено військовослужбовця 92-ї бригади з Одеської області.

«Терористи знову взялися за Станицю Луганську. Мешканці населеного пункту тільки почали відходити від постійних обстрілів цих «нелюдів», як тепер їм знову прийшлося повертатися до підвалів. Про те чи діють Мінські домовленості, прошу всіх «політичних експертів» приїхати і спитати у мешканців Станиці», - зазначив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука.