Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку і позиції сил АТО в Пісках

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Найбільш напружена ситуація і надалі зберігається неподалік Донецька. З 18 години і до опівночі найманці 6 разів вели вогонь по селищу Опитне, застосовуючи при цьому 120-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того ворожі міномети ввечері били по підрозділах сил АТО в Пісках. А близько 23 години ворожа артилерія обстрілювала наші позиції в Красногорівці", - говориться в повідомленні.

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Також, о 23.07 знаючи, що у цьому районі немає сил АТО, бойовики відкрили вогонь з "Градів" по цивільних будинках в Авдіївці.

В Луганській області майже з 21 години і до опівночі, бойовики з мінометів, гранатометів, стрілецького озброєння обстрілювали опорний пункт сил АТО у Станиці Луганській.

"В районі Маріуполя, окупанти близько 7 вечора вели вогонь по Широкиному. А о 22 і близько 23 били по Новотроїцькому зі 122-міліметрової артилерії", - зазначили в прес-центрі.

На Артемівському напрямку, майже о пів на 9 вечора, бойовики протитанковими ракетами та з мінометів обстріляли підрозділ української армії в селищі Луганське.

Загалом, упродовж минулої доби - 18 серпня, бойовики 82 рази порушили режим припинення вогню. 4 рази найманці застосовували артилерію, 32 - міномети, 63 - гранатомети і стрілецьку зброю.