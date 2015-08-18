Прес-центр АТО розповів, як бойовики роблять "картинку" обстрілів для "своїх" журналістів

Про це повідомляє прес-центр АТО на свої сторінці у Facebook з посиланням на СЦКК.

"Сьогодні, 18 серпня, з 11.30 до 11.50 на Артемівському напрямку проросійські бойовики обстріляли позиції ЗС України, що на околицях населеного пункту Зайцеве. Вогонь вівся з 82 мм міномету, встановленого на переобладнаному для цього сміттєвозі. Крім того на позиціях незаконних збройних формувань українські спостерігачі помітили особу з відеокамерою, яка здійснювала зйомку. Усвідомлюючи замовний та провокативний характер цього обстрілу, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, переконавшись у тому, що вогонь у відповідь відкриватися не буде, бойовики перенесли вогонь на контрольовану ними частину н.п. Зайцеве.

"Внаслідок обстрілу загорівся будинок біля місцевої школи. Переконавшись у тому, що необхідну для інформаційної провокації "картинку" створити вдалося, керований проросійськими найманцями сміттєвоз зник в напрямку контрольованої терористами Горлівки. Через короткий проміжок часу на місце обстрілу прибули особи з фото-, відеокамерами, а також декілька легкових машин білого кольору, схожих на машини, якими користуються представники міжнародних організацій", - розповіли подробиці у прес-центрі.

Як зазначається, українська сторона СЦКК негайно повідомила про провокацію представників РФ та представників СММ ОБСЄ.

"Ми розцінюємо ці дії бойовиків не лише як чергову спробу дискредитації підрозділів Збройних Сил України. Навмисний мінометний обстріл сепаратистами контрольованої ними території продемонстрував намір викликати невдоволення серед місцевого населення. При цьому російська пропагандистська машина намагатиметься перекласти на українських військових провину за загострення соціальної обстановки в регіоні. Саме з цією метою до місця провокації і прибули представники так званих "мас-медіа". Уся відповідальність за негативні наслідки подібних провокацій, без сумніву, покладається на ватажків незаконних збройних формувань та їх кураторів", - цитують у перс-центрі керівник української сторони СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького.