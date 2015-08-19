Сьогодні ОБСЄ проведе спецзасідання через загострення ситуації на Донбасі

Ініціатором скликання засідання стала Сербія, яка зараз головує в організації, передає "Радіо Свобода".

Із доповіддю про ситуацію на Донбасі виступить голова Спеціальної моніторингової місії Ертугрул Апакан, він також проінформує представників 57 країн про зусилля місії зі спостереження та створення умов для врегулювання конфлікту.

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Рішення провести засідання було прийнято внаслідок того, що на околицях Маріуполя увечері 16 серпня поновилися бої.

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі зазначає, що обстріл селища Сартана, що розташоване поблизу Маріуполя у Донецькій області, відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на визначені відстані від лінії розмежування.