Бойовики з артилерії "накрили" позиції сил АТО поблизу Маріуполя

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

"Проте поодинокі випадки порушення Мінських домовленостей, вже традиційно, були зафіксовані у темну пору доби. Так, близько 1 ночі ворог зі 122-міліметрової артилерії бив по нашому опорному пункту в Лебединському, що в районі Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

На Артемівському напрямку о 00.30 бойовики зі сторони Первомайська застосували реактивні системи залпового вогню по українських оборонних рубежах у селищі Липове, інформує штаб АТО.

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Зазначається, що найбільша вогнева активність терористів і надалі фіксується поблизу Донецька.

Так, згідно з повідомленням, "близько першої ночі по опорних пунктах сил АТО у Кам’янці і Новоселівці працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. А селища Красногорівка, Мар’їнка, Опитне, Піски, місто Авдіївку окупанти упродовж дня декілька разів обстрілювали з гранатометів і стрілецького озброєння, намагаючись втягнути сили АТО у більш активну фазу бойового протистояння".