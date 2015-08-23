Бойовики не припиняють обстрілів сил АТО – найгарячіше на Донецькому напрямку
Бойовики не припиняють обстрілів позицій сил АТО, найбільшу кількість фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано на Донецькому напрямку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, бойовики при обстрілі позицій сил АТО активно використовують артилерію і міномети.
«У районі аеропорту бойовики зосередили вогонь по селищах Піски і Опитне. Також зафіксовано використання ворожої бронетехніки в районі Опитного і 122-мм артилерії і 120-мм мінометів по наших позиціях в Авдіївці», - сказав він.
Поблизу Мар'їнки і Красногорівки було зафіксовано обстріл із 120-мм міномета.
За словами Лисенка, за минулу добу бойовики обстріляли позиції сил АТО в місті Щастя із 152-мм артилерії. В районі Попасної супротивником було застосовано 120-мм міномет. Також у районі Кримського відбулося бойове зіткнення, але «наші військові дали гідну відсіч бойовикам, обійшлося без втрат з нашого боку», - зазначив Лисенко.
Крім того, бойовики один раз обстріляли українські позиції з танка, і неодноразово - з гранатометів і стрілецької зброї.
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Лисенко вчергове наголосив, що Україна дотримується Мінських домовленостей і прагне досягнення миру на своїй землі.
«Але в разі виникнення загрози наступу українська армія готова дати відсіч ворогові за допомогою нової військової техніки», - наголосив він, нагадавши, що президент України Петро Порошенко напередодні передав військовим 250 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, РСЗП, ЗРК.