Бойовики не припиняють обстрілів сил АТО – найгарячіше на Донецькому напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, бойовики при обстрілі позицій сил АТО активно використовують артилерію і міномети.

«У районі аеропорту бойовики зосередили вогонь по селищах Піски і Опитне. Також зафіксовано використання ворожої бронетехніки в районі Опитного і 122-мм артилерії і 120-мм мінометів по наших позиціях в Авдіївці», - сказав він.

Поблизу Мар'їнки і Красногорівки було зафіксовано обстріл із 120-мм міномета.

За словами Лисенка, за минулу добу бойовики обстріляли позиції сил АТО в місті Щастя із 152-мм артилерії. В районі Попасної супротивником було застосовано 120-мм міномет. Також у районі Кримського відбулося бойове зіткнення, але «наші військові дали гідну відсіч бойовикам, обійшлося без втрат з нашого боку», - зазначив Лисенко.

Крім того, бойовики один раз обстріляли українські позиції з танка, і неодноразово - з гранатометів і стрілецької зброї.

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Лисенко вчергове наголосив, що Україна дотримується Мінських домовленостей і прагне досягнення миру на своїй землі.

«Але в разі виникнення загрози наступу українська армія готова дати відсіч ворогові за допомогою нової військової техніки», - наголосив він, нагадавши, що президент України Петро Порошенко напередодні передав військовим 250 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, РСЗП, ЗРК.