Ніч у зоні АТО: бойовики 78 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Незаконні збройні формування мінімізували використання мінометів і артилерії, калібр якої перевищує 100 міліметрів, та в основному з провокативною метою застосовували стрілецьке озброєння», - йдеться у повідомленні.

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Водночас, з 18 години і до опівночі поодинокі випадки порушення Мінських домовленостей все ж були.

Зокрема, поблизу Донецька, майже о пів на 7 вечора по позиціях українських військових в Авдіївці і в районі шахти Дутовка, а о 21.35 по Красногорівці бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів.

На Луганщині, близько 21 години, тричі українські опорні пункти в Станиці Луганській обстрілювали з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

А о 23 годині по силах АТО в Кримському найманці били з танку.

На Артемівському напрямку, майже о пів на 9 вечора бойовики застосували 120-міліметровий міномет по позиціях військових у Попасній.

У районі Маріуполя, близько 20 і 22 години, бандформування вели провокативний вогонь зі стрілецької зброї по українських підрозділах у Гранітному.

Загалом, упродовж 22 серпня, незаконні збройні формування 78 разів порушили режим припинення вогню. Двічі бойовики застосовували артилерію, 12 – міномети, 30 разів – гранатомети.