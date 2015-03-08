Бойовики знизили інтенсивність обстрілів - прес-центр АТО

З 20.00 7 березня до 6 ранку 8 березня противник 6 разів порушив режим тиша, повідомляє прес-центр АТО.

Так, з мінометів і гранатометів, поблизу Донецького аеропорту, злочинці вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Камянці. Ворожий снайпер працював по українських позиціях неподалік Пісків.

О пів на третю ночі мінометних обстрілів зазнало селище Майорськ, що на Артемівському напрямку.

Читайте такожПартизани в зоні АТО підірвали колону бойовика МозговогоЗ 22.30 до 22.50, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Широкине, противник також вів вогонь по позиціях сил АТО з міномета.

Також на Маріупольському напрямку, противник проводить активну повітряну розвідку. За минулу добу нашими силами ППО зафіксовано 6 безпілотних літальних апаратів.