У мережі оприлюднили фото розстріляної машини бійців АТО, які боролися з контрабандою

08:25, 03 вересня 2015
Війна
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У соцмережі опублікували фото розстріляної на Луганщині машини групи по боротьбі з контрабандою, яка 2 вересня потрапила в засідку бойовиків.

facebook.com/EuroMaydan

Як повідомляв УНІАН, при виконанні бойового завдання загинув старший лейтенант податкової міліції Дмитро Жарук, співробітник Головного управління ГФС в Херсонській області та волонтер Андрій Галущенко.

facebook.com/EuroMaydan
facebook.com/EuroMaydan

"На шляху автомобіля правоохоронців була закладена міна, на якій підірвався транспортний засіб. Після цього бойовики закидали машину гранатами і відкрили вогонь із стрілецької зброї. Частина мобільної групи зайняла оборону і прийняла бій. Незабаром на підкріплення силовикам прибули бійці 92 ОМБР ВСУ, під прикриттям якої мобільній групі вдалося відійти", - повідомляв заступник голови ГФСУ Сергій Білан.

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У соцмережах повідомлялося, що один із загиблих раніше інформував про погрози через роботу групи на даній ділянці в зоні АТО.

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