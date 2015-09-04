За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що ніхто з військових не був поранений. "За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один український воїн. Обставини цього інциденту встановлюються", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців не було, 6 бійців поранені під містом Щастя.