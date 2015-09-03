За добу в зоні АТО поранено 6 бійців, загиблих немає

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вчора обстановка була найбільш неспокійною. Минулої доби, між 6 та 7 ранку, у ворожу засідку потрапила українська мобільна група по боротьбі з контрабандою. Це сталося між Щастям і Слов’яносербськом. Наші воїни відбили напад ворожої ДРГ, також оперативно підійшло підкріплення зі складу військовослужбовців ЗСУ. У ході бою загинули 2 людей – волонтер та офіцер податкової міліції ДФС, ще 6 військовослужбовців було поранено. На інших ділянках фронту сили АТО вчора втрат не зазнали", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука поінформував, що на Луганщині розстріляно зведену мобільну групу, двоє людей загинули і четверо дістали поранення.