За добу жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення АТО не загинув жоден український військовий, двоє підірвались на «розтяжці» і зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Ніхто не загинув минулої доби», - сказав він.

У той же час, за словами Лисенка, двоє військовослужбовців підірвались на «розтяжці». Це сталось поблизу Горлівки.

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«Військовослужбовці підірвались на розтяжках під час проведення спеціальних заходів з облаштування території та виявлення можливих диверсійно-розвідувальних груп. Вони отримали поранення. Їм надана медична допомога і їхньому життю нічого не загрожує», - сказав він.