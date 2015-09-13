Бойовики на Донбасі за тиждень розстріляли трьох мирних жителів

Упродовж дня, у зоні АТО знову не було повністю спокійно. З 6 ранку і до 18 години бандформування обстрілювали наші позиції на Артемівському напрямку і поблизу Донецька.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Так, близько 14 години зі стрілецької зброї найманці вели вогонь по опорному пункту сил АТО в Зайцево. А з 14.10 і до 15.15 під вогонь ворожих снайперів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в селищі Луганське. Крім того майже о 16 годині снайпер противника працював у районі Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

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Також слід відзначити, що за оперативними даними військових, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість кримінальних злочинів, здійснених бойовиками.

"Лише протягом останнього тижня у Новоазовському районі зафіксовано щонайменше 3 вбивства мирних громадян військовослужбовцями 9-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу так званої "ДНР". Найманці застрелили цивільних внаслідок вживання спиртних напоїв і необережного поводження зі зброєю", - зазначили у штабі.

За цими фактами командування російсько-терористичного корпусу розпочало перевірку полку на наявність неврахованої зброї та боєприпасів, які окупанти навмисно приховують. А серед командирів середньої ланки, ширяться чутки про імовірну зміну ватажків полку, які не можуть контролювати підлеглих.