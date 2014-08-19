МВС встановило особи понад 3 тисяч терористів "ДНР" і "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Як сказав Шкіряк, «завдяки оперативно-пошуковим заходам вже встановлено більш як 1 тис. 800 осіб, причетних до трьох основних терористичних банд у Луганській області: громадянина Мозгового, громадянина Болотова і громадянина Козіцина».

Читайте такожУ Міноборони заявляють, що в полоні терористів - більше тисячі людей За словами Шкіряка, в угрупованні Валерія Болотова ідентифіковано понад 700 осіб, Миколи Козіцина – понад 500 осіб, Олексія Мозгового – понад 400 осіб.

Також він повідомив, що починаючи з квітня в Луганській області зареєстровано більш як 800 злочинів, здійснених бойовиками, з них понад 320 злочинів скоїли терористи з угруповання Болотова, 315 – Козіцина, понад 80 – Мозгового.

Читайте такожВ Іловайську затримали громадянина ЄС, який воював на боці бойовиківЯк повідомив радник міністра, загальна кількість ідентифікованих терористів "ДНР" на сході України перевищує 1,5 тис. осіб, і вони перебувають в трьох основних угрупованнях: командира батальйону «Оплот», «прем'єр-міністра ДНР» Олександра Захарченка ("Захар"), Ігоря Безлера ("Бєс", діяв на території Горлівки), А.Борисова ("Чечен", діяв на території Маріуполя).

За словами Шкіряка, в угрупованні Захарченка встановлено особи 700 чоловік, в угрупованні Безлера – більш як 600, в угрупованні Борисова – більш як 200 осіб.

Як зазначив Шкіряк, щодо всіх встановлених осіб проводяться слідчі дії, багатьом висунуто підозри, значну частину людей оголошено в розшук або заарештовано.