Ситуація в зоні АТО дещо загострилась: бойовики знову застосовують великокаліберну зброю

Як повідомляє преса-центр АТО на совї сторінці у Facebook, з 18 години і до опівночі незаконні збройні формування активізували обстріли наших позицій на Артемівському напрямку.

Читайте такожБойовики на Донбасі за тиждень розстріляли трьох мирних жителів

"Так, о 21.15, 21.35 та 22.15 бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО, що на північ від Лозового", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці вчорашньої доби ситуація в зоні АТО дещо загострилася. З 18 години і до опівночі незаконні збройні формування... Posted by Прес-центр АТО on 13 сентября 2015 г.

Зазначається, що на Луганщині, близько 20 години, найманці били з гранатомету по українських підрозділах у селищі Щастя. А майже о 23 годині під мінометний вогонь ворога потрапили наші позиції на південь від Сокільників.

Загалом, упродовж минулої доби проросійські найманці 8 разів порушили перемир’я.

Вже після опівночі і до 6 ранку 14 вересня, у зоні АТО зберігалася тиша.