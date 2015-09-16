50 видів засобів ураження: на Луганщині виявили одну з найбільших схованок за час АТО (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України спільно з обласною міліцією вилучили на Луганщині один з найбільших схронів зброї за час проведення антитерористичної операції.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час огляду приміщень м’ясопереробного цеху у селі Половинкине Старобільського району правоохоронці виявили 50 різних видів засобів ураження. Співробітники спецслужби вилучили зі сховища протитанковий ракетний комплекс, 4 протитанкові керовані ракети, зенітну кулеметну установку, 2 станкові автоматичні гранатомети, 5 ручних протитанкових гранатометів, кулемет Калашникова, 68 мінометних мін, понад 400 пакетів далекобійного заряду, майже 500 основних метальних зарядів, понад 1200 осколкових боєприпасів для підствольних гранатометів, 4 протитанкові міни, понад 60 гранат різних видів, тротилові шашки та 22 тисячі набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації схованки.