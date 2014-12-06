У Донецькій області СБУ виявила в лісосмузі арсенал зброї терористів

Військовою контррозвідкою СБУ в результаті спецоперації виявлено схрон зі зброєю терористів т.зв. «ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, арсенал був прихований неподалік місця дислокації українського військового підрозділу в лісосмузі поблизу одного із селищ Єнакіївського району Донецької області.

«Терористи під виглядом місцевих мешканців приходили до схрону, брали зброю, вчиняли обстріли позицій українських сил, добровольчих батальйонів та мирних населених пунктів. Після обстрілів повертали знаряддя вбивства до схованки та втікали з місця злочину», - йдеться в повідомленні.

За даними контррозвідки, схрон постійно поповнювався новою зброєю після надходження з Росії до «ДНР» т.зв. «гуманітарної допомоги».

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Зі схованки вилучено близько десятка гранатометів різної модифікації – „Муха”, РПГ-26, РПГ-22, автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, гранати, декілька сотень набоїв різного калібру.

«Вилучені зброя і боєприпаси взяті на облік до частин ЗСУ. Встановлюються особи, причетні до їхнього незаконного зберігання та використання. Тривають оперативно-слідчі дії», - зазначили в СБУ.