Тимчук повідомляє про ротацію розвідки РФ в зоні АТО, які "зачищають" командирів бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тымчук.

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"Протягом другого тижня проходить ротація підрозділів армійської (військової) розвідки ЗС РФ, які відповідають за проведення "зачисток" командного складу так званого "ополчення" з метою встановлення повного контролю російських спецслужб і Генштабу ЗС РФ над бандформуваннями", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за даними Тимчука, так звані органи держбезпеки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" проводять опитування місцевих жителів, які здійснили поїздки на території, підконтрольні Україні, на предмет розташування і переміщення українських військ, блок-постів, укріпрайонів сил АТО.