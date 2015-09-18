Тимчук повідомляє про ротацію розвідки РФ в зоні АТО, які "зачищають" командирів бойовиків
В зоні АТО проходить ротація особового складу ЗС РФ, котрі прибули з метою "зачистки" командирів бойовиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тымчук.
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"Протягом другого тижня проходить ротація підрозділів армійської (військової) розвідки ЗС РФ, які відповідають за проведення "зачисток" командного складу так званого "ополчення" з метою встановлення повного контролю російських спецслужб і Генштабу ЗС РФ над бандформуваннями", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, за даними Тимчука, так звані органи держбезпеки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" проводять опитування місцевих жителів, які здійснили поїздки на території, підконтрольні Україні, на предмет розташування і переміщення українських військ, блок-постів, укріпрайонів сил АТО.