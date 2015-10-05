Упродовж доби бойовики один раз били з гранатомета на Маріупольському напрямку - штаб АТО

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Водночас вчора спостерігачі на тимчасово окупованій території все ж зафіксували відкриття вогню бойовиками, котрі о 10.45 за 2 кілометри від Гранітного, що на Маріупольському напрямку, били з автоматичного гранатомета в напрямку лінії розмежування.

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"Фактична відсутність обстрілів українських позицій, мирних населених пунктів бойовиками дозволила й надалі успішно реалізовувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах", - йдеться у повідомленні штабу.

Так, нещодавно у селищі Бердянське за сприяння груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України розпочалися роботи з відновлення водопостачання та ремонту центральних доріг.

А ось у селище Алексіївка Великоновосілківського району Донецької області, де дислокується одна з частин сил АТО, офіцери цивільно-військового співробітництва доставили понад 5 тонн вугілля.