Минула доба в зоні АТО пройшла повністю спокійно

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Противник не застосовував зброю проти наших військових, не було випадків відкриття вогню і в районах лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що сили АТО, використовуючи перемир’я, проводять фортифікаційні роботи на лініях оборони та допомагають мешканцям Донбасу відновити регіон. «Щоденно, на кожному напрямку, групи офіцерів цивільно-військового співробітництва вивчають нагальні проблеми населення та залучаючи кошти волонтерів, міжнародних благодійних організацій, державне фінансування відбудовують та ремонтують об’єкти інфраструктури», - зазначили у прес-центрі.