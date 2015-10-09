Порошенко: щоб провести вибори на Донбасі, треба вивести іноземні війська - BBC

"Єдине, що нам потрібно - просто щоб іноземні війська були прибрані з цієї території", - сказав він в інтерв'ю програмі BBC Newsnight, передає BBC Україна.

За словами пана Порошенка, український парламент готовий врахувати специфіку виборів на Донбасі.

"У нас є 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, яким довелося залишити територію через російську агресію, і ми в демократичному суспільстві маємо дати їм можливість проголосувати", - сказав пан Порошенко.

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Москва послідовно заперечує свою участь у конфлікті в Україні і присутність своїх кадрових військових на Донбасі.