Сили АТО продовжать відведення озброєння на Маріупольському напрямку
07:23, 21 жовтня 2015Війна
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Сили АТО сьогодні продовжують відведення озброєння від лінії зіткнення на Маріупольському напрямку.
REUTERS
Про це повідомили в прес-центрі АТО на сторінці в соцмережі. В повідомленні також зазначається, що "ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень Мінських домовленостей".
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"Після відведення танків на Дебальцівському напрямку, сьогодні продовжується відведення озброєння на Маріупольському. Як вчора, так і сьогодні за процесом відведення спостерігатимуть представники місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні прес-центру.
На Дебальцевському напрямку триває відведення військової техніки від лінії фронту
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