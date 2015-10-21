Сили АТО продовжать відведення озброєння на Маріупольському напрямку

Про це повідомили в прес-центрі АТО на сторінці в соцмережі. В повідомленні також зазначається, що "ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень Мінських домовленостей".

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"Після відведення танків на Дебальцівському напрямку, сьогодні продовжується відведення озброєння на Маріупольському. Як вчора, так і сьогодні за процесом відведення спостерігатимуть представники місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні прес-центру.