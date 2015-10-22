Геращенко заявила про публічне визнання бойовиками зриву Мінських угод

Бойовики, по суті, публічно взяли на себе відповідальність за зрив виконання Мінських угод, намагаючись прив'язати звільнення заручників з амністією бандитів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала народний депутат, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на сході України Ірина Геращенко.

«Бойовики публічно озвучили ті неприйнятні позиції, якими вже кілька місяців намагаються шантажувати Україну в питанні заручників. По суті, вони публічно взяли на себе відповідальність за зрив виконання Мінських угод, зв’язавши два абсолютно різних пункти і питання. Вони намагаються прив'язати звільнення наших героїв з амністією бандитів», - наголосила вона.

Читайте такожБойовики під виглядом "відведення озброєння" створюють ударну групу на Артемівському напрямку - "ІС"

Ще одним проблемним питанням, за словами Геращенко, є те, що бойовики «намагаються штучно зменшити кількість утримуваних заручників, перетворюючи питання звільнення на непристойний торг».

«Якою є наша позиція ? Перше: безумовне звільнення всіх заручників- це обов'язковий пункт Мінських угод, який давно мав бути виконаний. Наші герої утримуються в підвалах лнрів-днрів незаконно. І відповідальність за цю публічну заяву по зриву Мінських домовленостей тепер повністю лягає на бойовиків і країну, що їх підтримує РФ. І ми будемо тиснути усіма можливими способами з вимогою виконати Мінські угоди в частині звільнення заручників», - наголосила політик.

За її словами, амністія - це абсолютно інший пункт Мінських угод, який може вступити в дію «тільки після повернення законності на окуповані території і виведення звідти "буратін"».

Як повідомляли вчора деякі ЗМІ, в угрупованні "ДНР" назвали оголошення в Україні амністії для учасників конфлікту на Донбасі головною умовою обміну полонених у форматі "всіх на всіх".