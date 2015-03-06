Порошенко: Бойовики ігнорують домовленість про відведення озброєнь і звільнення заручників

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із заступником Держсекретаря США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

Як зазначає прес-служба, президент поінформував про поточну ситуацію на Донбасі та виконання Україною зобов’язань, досягнутих в Мінську.

Порошенко наголосив на небажанні та неготовності іншої сторони у відведенні важкого озброєння під контролем спостережної місії ОБСЄ.

"Особливе занепокоєння президент висловив тим фактом, що попри домовленості щодо звільнення усіх заручників, інша сторона ігнорує цю позицію", - передає слова Порошенка прес-служба.

Глава держави наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально перевезли до Росії.

Порошенко повідомив також, що він звертався до президента Росії Путіна з проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути Надію та дати свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги: "Я надіслав йому листа, щоб негайно звільнити її".

За його словами, в листі-відповіді зазначалося, що фінальне рішення щодо Надії "буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму".

Порошенко також висловив переконання у необхідності продовження активних дій для звільнення Надії Савченко.

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Під час зустрічі він висловив задоволення рівнем координації і взаємодії між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом в питанні щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і наголосив на необхідності посилення обороноздатності України.

Сторони обговорили також економічну співпрацю між Україною та США.

Президент України висловив сподівання на позитивні новини щодо надання макрофінансової допомоги Україні з боку МФВ і поінформував співрозмовника про останні рішучі дії в законодавчій сфері, спрямовані на стабілізацію валютної курсової політики та покращення роботи банківського сектора України.