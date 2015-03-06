Порошенко: Бойовики ігнорують домовленість про відведення озброєнь і звільнення заручників

23:22, 06 березня 2015
Політика
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Проросійські бойовики не хочуть і не готові під контролем спостережної місії ОБСЄ відвести важке озброєння від лінії зіткнення.

Фото УНІАН

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із заступником Держсекретаря США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

Як зазначає прес-служба, президент поінформував про поточну ситуацію на Донбасі та виконання Україною зобов’язань, досягнутих в Мінську.

Порошенко наголосив на небажанні та неготовності іншої сторони у відведенні важкого озброєння під контролем спостережної місії ОБСЄ.

"Особливе занепокоєння президент висловив тим фактом, що попри домовленості щодо звільнення усіх заручників, інша сторона ігнорує цю позицію", - передає слова Порошенка прес-служба.

Глава держави наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально перевезли до Росії.

Порошенко повідомив також, що він звертався до президента Росії Путіна з проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути Надію та дати свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги: "Я надіслав йому листа, щоб негайно звільнити її".

За його словами, в листі-відповіді зазначалося, що фінальне рішення щодо Надії "буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму".

Порошенко також висловив переконання у необхідності продовження активних дій для звільнення Надії Савченко.

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Під час зустрічі він висловив задоволення рівнем координації і взаємодії між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом в питанні щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і наголосив на необхідності посилення обороноздатності України.

Сторони обговорили також економічну співпрацю між Україною та США.

Президент України висловив сподівання на позитивні новини щодо надання макрофінансової допомоги Україні з боку МФВ і поінформував співрозмовника про останні рішучі дії в законодавчій сфері, спрямовані на стабілізацію валютної курсової політики та покращення роботи банківського сектора України.

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