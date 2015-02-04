Під обстріл бойовиків у Донецьку крім лікарні потрапили дитячий садок і стоматологія - ГПУ

15:32, 04 лютого 2015
Війна
427 0

Сьогодні близько 11.00 бойовики терористичної організації «ДНР» завдали масованого удару з важкої артилерії по житловому кварталу у Кіровському районі міста Донецька.

REUTERS

Під обстріл потрапили міська лікарня № 27, дитячий садок № 381, а також стоматологічна лікарня. Осколками від снарядів пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та автомобілі, повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

На даний час дані про кількість загиблих і постраждалих уточнюються.

Читайте такожУ Донецьку бойовики застрелили лікаря - штаб АТО

За фактом нападу терористів «ДНР» на Кіровський район міста Донецька розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецьку снаряд влучив у лікарню, загинула як мінімум одна людина. Бойовики стверджують, що на території лікарні загинуло від 5 до 15 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter