За добу в зоні АТО в результаті підриву на міні поранено військового
13:25, 22 жовтня 2015Війна
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Український військовий отримав поранення в районі н. п. Золоте Луганської області.
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранення внаслідок підриву на міні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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За його словами в зоні АТО один український військовий зазнав поранення внаслідок підриву на міні в районі н.п. Золоте Луганської області.
Як повідомляв УНІАН, минула ніч в зоні проведення Антитерористичної операції минула без порушень Мінських домовленостей, на Маріупольському напрямку від лінії розмежування було відведено танки.
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