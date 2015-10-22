За добу в зоні АТО в результаті підриву на міні поранено військового

За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранення внаслідок підриву на міні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами в зоні АТО один український військовий зазнав поранення внаслідок підриву на міні в районі н.п. Золоте Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, минула ніч в зоні проведення Антитерористичної операції минула без порушень Мінських домовленостей, на Маріупольському напрямку від лінії розмежування було відведено танки.