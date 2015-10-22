Геращенко: бойовики заблокували роботу міжнародних гуманітарних організацій на Донбасі

Про це в ефірі 5 каналу заявила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

За її словами, представники бойовиків не приймають українську гуманітарну допомогу, таким чином заблокувавши роботу міжнародних гуманітарних організацій.

"Їхня робота заблокована під абсолютно надуманим приводом, що начебто ці організації мають якось там акредитуватися на окупованих територіях, що є порушенням міжнародного права і Мінських угод, тому що ці організації легально працюють в Україні. ... Я думаю, що, насправді, це план Кремля для того, щоб вичавити з тих територій будь-яких свідків своїх злочинів", - зазначила Геращенко.

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Вона також додала, що за рік у "гумконвоях" Росія відправила до України понад 4,5 тис. вантажівок.

"Протягом року до так званого 42 "гумконвою" вдерлося 4 тис. 673 автомобілі, з яких тільки 34 було відповідно оформлено, а всі інші перетнули український кордон без оформлення, без візуального спостереження, або тільки візуальне спостереження, коли наші прикордонники на цих російських пунктах, де їх там поставили десь збоку, змогли хвости цих машин побачити", - сказала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що контрольовані Росією бойовики не пускають на окуповані території Донбасу 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги від міжнародних організацій. Також, уповноважений президента повідомила про готовність разом з гуманітарними організаціями передати на окуповані території вакцини проти поліомієліту в рамках програми вакцинації, яка 19 жовтня стартувала в Україні.