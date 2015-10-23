В районі сіл Сонцеве та Мирне зафіксовано 29 танків бойовиків
13:25, 23 жовтня 2015Війна
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Бойовики відвели не всі танки від лінії розмежування, зокрема, поблизу населених пунктів Сонцеве та Мирне на Донеччині спостерігачами ОБСЄ зафіксовано загалом 29 танків.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"Спостережна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення умов відведення озброєнь з боку противника. Беспілотник місії підтвердив, що поблизу с. Сонцеве досі знаходяться 16 ворожих танків. Біля с. Мирне, яке підконтрольне т.з. ДНР, зафіксовано 13 танків", - сказав Лисенко.
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При цьому він вчергове підкреслив, що українська сторона щоденно співпрацює із спостерігачами і дотримується виконання Мінських домовленостей.
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