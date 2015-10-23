В районі сіл Сонцеве та Мирне зафіксовано 29 танків бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Спостережна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення умов відведення озброєнь з боку противника. Беспілотник місії підтвердив, що поблизу с. Сонцеве досі знаходяться 16 ворожих танків. Біля с. Мирне, яке підконтрольне т.з. ДНР, зафіксовано 13 танків", - сказав Лисенко.

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При цьому він вчергове підкреслив, що українська сторона щоденно співпрацює із спостерігачами і дотримується виконання Мінських домовленостей.