Сьогоднішній день у зоні АТО минув спокійно - штаб

Сьогоднішній день у зоні проведення антитерористичної операції пройшов без порушень Мінських домовленостей щодо припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці прес-центру АТО.

Також повідомляється, що сьогодні зранку українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації на лінії розмежування сторін було передано представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію щодо поточної ситуації на лінії розмежування, зокрема, про події на ділянках напруження в районі Донецького аеропорту та Широкиного".

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Крім того, зазначається, що продовжується відновлення інфраструктури Донбасу. Так, за сприянням підрозділів цивільно-військового співробітництва та з залученням військовослужбовців інженерних військ триває відновлення даху школи у Миронівському.

Як повідомляв УНІАН, вчорашній вечір і ніч у зоні проведення АТО були не спокійними. Бойовики відновили обстріли позицій українських військових.

Починаючи з 21.42 і майже до 23.00, терористи обстрілювали позиції українських силовиків у районі населеного пункту Піски, а по Опитному працював гранатомет бандитів. В районі Широкиного бойовики здійснювали провокаційні дії, стріляючи з гранатометів, стрілецької зброї та міномета.