У Мар'їнці зруйновані будинки після обстрілу терористів

15:24, 13 липня 2014
Політика
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Оприлюднено фотографії, зроблені в селі Мар'їнці Донецької області після обстрілу терористів. 

Після вогню бойовиків цей населений пункт скоріше нагадує декорації до фільму жахів - у будинках розгромлені фасади і вибиті шибки, а в деяких квартирах наскрізь пробиті стіни, передає ТСН.uа.

Місцеві мешканці своїми силами намагаються прибрати наслідки обстрілу.

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