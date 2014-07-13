У Мар'їнці зруйновані будинки після обстрілу терористів

Оприлюднено фотографії, зроблені в селі Мар'їнці Донецької області після обстрілу терористів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter