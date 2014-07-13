У Мар'їнці зруйновані будинки після обстрілу терористів
15:24, 13 липня 2014Політика
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Оприлюднено фотографії, зроблені в селі Мар'їнці Донецької області після обстрілу терористів.
Після вогню бойовиків цей населений пункт скоріше нагадує декорації до фільму жахів - у будинках розгромлені фасади і вибиті шибки, а в деяких квартирах наскрізь пробиті стіни, передає ТСН.uа.
Місцеві мешканці своїми силами намагаються прибрати наслідки обстрілу.
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