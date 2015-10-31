За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув і один поранений - речник
13:50, 31 жовтня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув і один поранений.
REUTERS
Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу.
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«Вчора протягом півгодини, починаючи з 15.15, ворог вів вогонь по позиціях українських військових, які розташовані неподалік Донецького аеропорту. При цьому використовувалася стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. Внаслідок цього інциденту один український воїн загинув і ще один отримав поранення», - зазначив Лисенко.
Нагадаємо, ніч у зоні проведення АТО минула без порушень Мінських домовленостей.
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