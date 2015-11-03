До Дня ракетних військ і артилерії Міноборони показало видовищне відео про подвиги "богів війни"

Відеозапис був опублікован на сторінці Міноборони в Facebook під назвою "Боги війни".

"Артилерія - це наука. Щоб підготувати стрілянину, треба знати всі температурні показники, втрату початкової швидкості снаряда по старості пороху. Якщо снаряд великої потужності стріляти на відстань 35 км, то за час польоту снаряда земля повернеться зі сходу на захід на 800 м", - розповідає артилерист.

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На відео військові розповідають і показують українцям, яку важливу роль відіграють артилеристи під час ведення бойових дій, і за що бійців-артилеристів називають "богами війни".