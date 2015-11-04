Вночі бойовики не обстрілювали позиції українських військових

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Військові на передовій продовжують укріплювати свої позиції, пильно стежать за діями бойовиків, щоб у будь-яку мить адекватно відповісти на провокації", - зазначається в повідомленні.

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"За день під час розмінування території навколо ліній електропередач виявлено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет", - підсумували в прес-центрі.