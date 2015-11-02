Усі системи життєзабезпечення Сватового відновлено - віце-прем’єр

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко за першими підсумками роботи експертної групи, яка працює в місті, поінформували УНІАН прес-службі Кабміну.

«Представники органів місцевого самоврядування попередньо оглянули 70% житлового фонду міста. Встановлено, що в результаті детонування боєприпасів, що зберігаються на складах у Сватовому, повністю знищено і не підлягає відновленню одне індивідуальне житлове будівництво. Ще одне індивідуальне житлове будівництво отримало збиток, оцінюваний в більш ніж 80%. Відновлення домобудівництва, за попередньою оцінкою, не є доцільним», - сказав Зубко.

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За його словами, мешканці цих будинків отримали тимчасове житло. Місцева влада вирішує питання про придбання для потерпілих нового помешкання.

Також віце-прем’єр відзначив, що з 6500 індивідуальних домоволодінь садибного типу 541 потребує заміни віконних і дверних блоків, у тому числі міжкімнатних. У 354 з них треба відремонтувати покрівлі. Із 30 багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків 16 вимагають ремонту покрівлі. За попередньою оцінкою, в цих багатоквартирних житлових будинках потрібно замінити 360 віконних блоків.

За словами Зубка, в один багатоквартирний житловий будинок влучив боєприпас. Це призвело до обвалення частини зовнішньої стіни в районі двох квартир. Фахівці експертної будівельної організації аналізують можливості проведення ремонтних робіт у цьому будинку.

«Різного ступеня пошкодження зазнали також школа мистецтв, будівля управління пенсійного фонду, будівля міської ради, гімназія, три з чотирьох загальноосвітніх шкіл, центр розвитку дитини, три дитячих дошкільних навчальних заклади, школа-інтернат для глухонімих, будівля Сватівської міської лікарні», - зазначив Зубко.

За його словами, понад 85% ушкоджень – це локальні осколкові пошкодження покрівлі і зовнішніх стін будівель і споруд, ударні руйнування, а також вплив відкритого вогню.

Як повідомлялося, 29 жовтня сталися вибухи та пожежа на військових складах у місті Сватове Луганської області. За дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка віце-прем’єр Зубко направив до Сватова експертну групу для оцінки збитків, нанесених внаслідок надзвичайної ситуації.

Завданнями цієї групи є складення дефектних актів, визначення стану пошкоджень будівель у місті, складення кошторису, а також визначення суми, яку буде виділено із резервного фонду державного бюджету на відшкодування завданих збитків в результаті вибухів та пожежі на військових складах.