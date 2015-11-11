Штаб АТО: Військовим хочуть дозволити стріляти у відповідь

Про це повідомили ТСН у штабі АТО.

Речник Міноборони Владислав Селезньов каже, що у зв'язку з активізацією бойовиків останніми днями, вже направили відповідний запит в ОБСЄ, у якому попередили - українські війська стрілятимуть, але зі зброї не забороненої мінськими домовленостями.

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У ще одному запиті Генштаб просить місію ОБСЄ з'ясувати, чи всю тяжку зброю відвели від лінії зіткнення бойовики.

Як повідомляв УНІАН, обстріли і провокації з боку російсько-терористичних військ на Донбасі не припиняються. Дедалі масштабніше бойовики застосовують 82-мм міномети і бронетехніку (БМП і БТР). На кількох ділянках терористи застосували і 120-мм міномети.

Крім того, бойовики продовжують вести активну наземну і радіоелектронну розвідку бойових порядків українських військ, проводити диверсії та обстріли в тилу сил АТО силами диверсійних груп, а також спроби витіснити підрозділи українських військ з займаних ними позицій на деяких ділянках.