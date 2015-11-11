За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий - Лисенко

Про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Минулої доби через бойові дії ми втратили одного нашого воїна і ще п'ятеро було поранено. Військовослужбовець загинув у селищі Гранітне під час обстрілу зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. А в Красногорівці двоє бійців поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.", - зазначив речник.

Раніше спікер АТО Леонід Матюхін заявив проте, що бойовики усе частіше почали використовувати техніку перевдягання в українських військових.