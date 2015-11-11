На Донбасі бойовики все частіше переодягаються у форму ЗСУ – спікер АТО

Про це повідомив спікер АТО Леонід Матюхін, передає "112 Україна".

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"Хотілося б більше звернути увагу на те, щоб люди починали трохи аналізувати. Все більше з'являється інформації про те, що терористи з'являються у формі українського зразка. Техніка бойовиків фіксується постійно. Всім вже добре відомо, що вони вдень для ОБСЄ техніку відводять, потім підводять", - розповів Леонід Матюхін.

За його словами, зросла активність ДРГ бойовиків: "Напевно, ця робота і надалі буде посилюватися, але вже більше така цинічна, звична для них".

Як повідомлялося, упродовж минулої доби бойовики атакували сили АТО на артемівському та донецькому напрямках. Військові відбили дві атаки диверсантів у районі Новозванівки, ворог поніс втрати.